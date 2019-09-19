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Пеев: «Лудогорец» — лучший клуб Болгарии последних 5-7 лет, ЦСКА будет непросто

Пеев: «Лудогорец» — лучший клуб Болгарии последних 5-7 лет, ЦСКА будет непросто
Футбол / Лига Европы 0

Бывший болгарский полузащитник «Амкара» Георги Пеев поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Лудогорцем» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Лудогорец» — лучшая команда страны на протяжении последних пяти-семи лет. У них очень хорошо укомплектован состав, на всех позициях играют квалифицированные футболисты. ЦСКА будет очень непросто им противостоять. Конечно, уровень чемпионата Болгарии в несколько раз уступает российскому первенству. Но «Лудогорец» не равняется на внутренний чемпионат, а старается держаться на уровне европейских соревнований. Считаю, что московские «армейцы» всё-таки фавориты матча. Но это ничего не значит, потому что всё решится на поле", — приводят слова Пеева «Известия».

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