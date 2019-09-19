Защитник «Атлетико»: команда не хотела мириться с поражением

Защитник «Атлетико» Стефан Савич поделился впечатлениями от матча 1-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:1).



«Отличный получился матч. Мы здорово сыграли. Мы контролировали ход матча в первом тайме, но вынужденно поменяли планы после пропущенного гола. После второго пропущенного мяча мы показали характер. Команда не хотела мириться с поражением и не сдалась. Мы очень хорошо сражались в этом матче и заслужили ничью.

Мы не хотели считать игру проигранной, потому что чувствовали, что команда хорошо играет. Это футбол — одна мелкая деталь может всё изменить. Чувствовали, что можем добиться хотя бы ничьей. Всегда приятно забивать мячи. Этот гол стал первым для меня в Лиге чемпионов, и я очень этому рад", — цитирует Савича официальный сайт УЕФА.