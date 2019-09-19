Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Триппьер: «Атлетико» продолжал биться с «Ювентусом» и показал характер

Триппьер: «Атлетико» продолжал биться с «Ювентусом» и показал характер
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер поделился впечатлениями от матча 1-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:2).

«Мы очень хорошо играли на протяжении всего матча. Были очень огорчены тем, как мы пропустили два мяча, но продолжили биться и показали характер. Когда забили, ничего не стали менять. Просто продолжали придерживаться плана на игру и, к счастью, забили второй мяч. Вышедшие на замену игроки здорово помогли команде. Мы много работали в межсезонье. В команду пришли новички, но мы быстро нашли общий язык и очень хорошо играли в обороне в начале сезона. Знаем, что у нас очень боеспособная команда. Разочарованы тем, как мы пропускали голы в последних матчах, но мы не сдавались. Мы продолжали верить, продолжали сражаться и в итоге вытаскивали эти матчи», — цитирует Триппьера официальный сайт УЕФА.

«Атлетико» вырвал ничью в матче ЛЧ с «Ювентусом», уступая в ходе встречи — 0:2
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент