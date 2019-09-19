Триппьер: «Атлетико» продолжал биться с «Ювентусом» и показал характер

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер поделился впечатлениями от матча 1-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:2).
«Мы очень хорошо играли на протяжении всего матча. Были очень огорчены тем, как мы пропустили два мяча, но продолжили биться и показали характер. Когда забили, ничего не стали менять. Просто продолжали придерживаться плана на игру и, к счастью, забили второй мяч. Вышедшие на замену игроки здорово помогли команде. Мы много работали в межсезонье. В команду пришли новички, но мы быстро нашли общий язык и очень хорошо играли в обороне в начале сезона. Знаем, что у нас очень боеспособная команда. Разочарованы тем, как мы пропускали голы в последних матчах, но мы не сдавались. Мы продолжали верить, продолжали сражаться и в итоге вытаскивали эти матчи», — цитирует Триппьера официальный сайт УЕФА.
- 19 сентября 2019
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