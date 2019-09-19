«Бавария» установила рекорд ЛЧ, продлив победную серию в стартовых матчах
Мюнхенская «Бавария» крупно обыграла белградскую «Црвену Звезду» на стадионе «Альянц-Арена» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 3:0. Отличились Левандовски, Коман и Мюллер.
Эта победа стала 16-й кряду для мюнхенского клуба в стартовых матчах главного европейского турнира, что является рекордом Лиги чемпионов. При этом прежнее достижение также принадлежало немецкой команде.
Мюнхенская «Бавария» набрала 3 очка и возглавила турнирную таблицу группы B, «Црвена Звезда» (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками «Баварии» и «Црвены Звезды» по группе В являются «Тоттенхэм Хотспур» и «Олимпиакос».
В следующем туре «Бавария» сыграет с «Тоттенхэмом». Встреча состоится 1 октября в Лондоне.
«Бавария» разгромила «Црвену Звезду» в домашнем матче Лиги чемпионов
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