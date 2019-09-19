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Левандовски — единственный игрок, забивающий в стартовом матче ЛЧ 4 года подряд

Левандовски — единственный игрок, забивающий в стартовом матче ЛЧ 4 года подряд
Футбол / Лига чемпионов 0

Мюнхенская «Бавария» крупно обыграла белградскую «Црвену Звезду» на стадионе «Альянц-Арена» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 3:0.

У немецкой команды отличились нападающий Томас Мюллер, полузащитник Кингсли Коман и польский форвард Роберт Левандовски, который стал единственным игроком, забивающим в стартовом матче Лиги чемпионов на протяжении последних четырёх сезонов.

Кроме того, для Левандовски этот мяч стал 200-м за «Баварию» во всех турнирах. Для достижения этой отметки 31-летнему футболисту понадобилось 249 матчей.

Напомним, в августе текущего года Левандовски продлил контракт с «Баварией» до 30 июня 2023 года. Левандовски перешёл в «Баварию» летом 2014 года на правах свободного агента. Ранее поляк защищал цвета дортмундской «Боруссии».

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