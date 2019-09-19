Зинченко: испытываешь особенные чувства, играя против своей родной команды

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в социальной сети поделился эмоциями от победы над «Шахтёром» в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов. В Харькове «Шахтёр» проиграл «Манчестер Сити» со счётом 0:3. Победу чемпиону Англии над «горняками» принесли результативные удары Рияда Мареза, Илкая Гюндогана и Габриэла Жезуса.



«Пусть начнётся Лига чемпионов. Всегда испытываешь особенные чувства, играя против своей родной команды – донецкого «Шахтёр». Харьков, спасибо за тёплый приём», – написал Зинченко в «Инстаграме».

Напомним, что украинский футболист выступал в составе «горняков» в период с 2010 по 2014 год.

С расписанием группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате».