Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Зинченко: испытываешь особенные чувства, играя против своей родной команды

Зинченко: испытываешь особенные чувства, играя против своей родной команды
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в социальной сети поделился эмоциями от победы над «Шахтёром» в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов. В Харькове «Шахтёр» проиграл «Манчестер Сити» со счётом 0:3. Победу чемпиону Англии над «горняками» принесли результативные удары Рияда Мареза, Илкая Гюндогана и Габриэла Жезуса.

«Пусть начнётся Лига чемпионов. Всегда испытываешь особенные чувства, играя против своей родной команды – донецкого «Шахтёр». Харьков, спасибо за тёплый приём», – написал Зинченко в «Инстаграме».

Напомним, что украинский футболист выступал в составе «горняков» в период с 2010 по 2014 год.

С расписанием группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате».

«Манчестер Сити» разгромил «Шахтёр» в матче ЛЧ, «Динамо» (Загреб) — «Аталанту»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент