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Де Йонг лайкнул комментарий с призывом уволить Вальверде из «Барселоны»

Де Йонг лайкнул комментарий с призывом уволить Вал
Де Йонг лайкнул комментарий с призывом уволить Вальверде из «Барселоны»
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг привлёк к себе внимание болельщиков действием в «Инстаграме».

Инцидент произошёл после матча с дортмундской «Боруссией» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов, в котором сине-гранатовые добыли ничью лишь благодаря действиям вратаря Марка-Андре тер Штегена. В официальном аккаунте каталонского клуба была опубликована фотография эпизода встречи, а один из наиболее популярных комментариев под ней призывал отправить в отставку главного тренера команды Эрнесто Вальверде. Де Йонг поставил лайк под этой репликой. Вскоре он отменил своё действие, но пользователи успели заметить лайк хавбека.

Де Йонг перешёл в «Барселону» минувшим летом из амстердамского «Аякса» за € 75 млн.

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Вальверде оценил.
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