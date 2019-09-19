Т. Силва: Гейе сыграл просто невероятно, у меня нет слов
Капитан «ПСЖ» Тьяго Силва поделился эмоциями от домашнего матча 1-го тура Лиги чемпионов с «Реалом» (3:0) и оценил игру партнёра по команде Идриссы Гейе.
«Мы не посылали никому никакой сигнал, просто с комфортом доминировали в этом матче. Мы были эффективны и надёжны. Так и должно быть. Надо играть так всё время. В том числе в чемпионате — с характером и амбициозным настроем.
Гейе? Просто невероятно. У меня нет слов. Даже не знаю, сколько мячей он сегодня отобрал, а это были сложные мячи. Сегодня он провёл превосходный матч", — цитирует Силву RMC Sport.
«Пари Сен-Жермен» возглавил турнирную таблицу группы A. В другом матче квартета «Галатасарай» и «Брюгге» сыграли вничью — 0:0.
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