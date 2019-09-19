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Фердинанд: боюсь, Азар перешёл в «Реал» в неправильный момент

Фердинанд: боюсь, Азар перешёл в «Реал» в неправильный момент
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт на британском телевидении Рио Фердинанд выразил мнение, что нападающий Эден Азар выбрал неверный момент для перехода из «Челси» в мадридский «Реал».

«Когда переходишь в большой клуб, особенно такой, как «Реал», то должен заработать себе право быть тем игроком, которому постоянно отдают мяч. Азару нужно что-то показывать в тренировочных матчах и в официальных встречах, в которых он выходит на поле.

Я переживаю за Эдена и боюсь, что он пришёл в «Реал» в неправильный момент. Эта команда взрослеет, она не находится на пути к вершине, пока в игроках не видно искры. Это скажется на Азаре, и в долгосрочной песпективе не лучшим образом», — цитирует Фердинанда Goal.com со ссылкой на BT Sport.

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