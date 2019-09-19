Фердинанд: боюсь, Азар перешёл в «Реал» в неправильный момент
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт на британском телевидении Рио Фердинанд выразил мнение, что нападающий Эден Азар выбрал неверный момент для перехода из «Челси» в мадридский «Реал».
«Когда переходишь в большой клуб, особенно такой, как «Реал», то должен заработать себе право быть тем игроком, которому постоянно отдают мяч. Азару нужно что-то показывать в тренировочных матчах и в официальных встречах, в которых он выходит на поле.
Я переживаю за Эдена и боюсь, что он пришёл в «Реал» в неправильный момент. Эта команда взрослеет, она не находится на пути к вершине, пока в игроках не видно искры. Это скажется на Азаре, и в долгосрочной песпективе не лучшим образом», — цитирует Фердинанда Goal.com со ссылкой на BT Sport.
«Реал» сыграл ужасно, но мог отыграться с 0:2. А ещё у «ПСЖ» лучше вратарь
Когда наконец-то избавились от Кейлора Наваса и тут же проиграли ему 0:3.
- 19 сентября 2019
-
11:55
-
11:54
-
11:47
-
11:43
-
11:30
-
11:24
-
11:13
-
11:06
-
11:04
-
11:00
-
10:41
-
10:41
-
10:30
-
10:24
-
10:05
-
09:56
-
09:44
-
09:43
-
09:27
-
09:25
-
09:10
-
09:03
-
09:00
-
08:47
-
07:39
-
07:11
-
06:33
-
06:22
-
06:15
-
05:41
-
05:24
-
04:12
-
03:54
-
03:07
-
02:13
Партнерский контент