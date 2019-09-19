Федун прибыл на заседание исполкома РФС

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прибыл на заседание исполкома Российского футбольного союза, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

Сегодня, 19 сентября, в Доме футбола пройдёт очередное заседание исполкома РФС, на котором будет рассмотрен ряд вопросов.



В их числе рассмотрении отчётов о деятельности лиг (РПЛ, ФНЛ, ПФЛ) за прошлый сезон, а также планов лиг (РФПЛ, ФНЛ, ПФЛ) на сезон-2019/20, о централизации УЕФА коммерческих прав на 2022-2028 годы, об утверждении списка судей на нынешний сезон, об утверждении регламента РФС по этике в новой редакции, об утверждении приложения № 1 к регламенту Российской Премьер-Лиги (об использовании системы VAR в матчах РПЛ) и другие.