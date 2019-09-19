Сёмин пожаловался на календарь РПЛ после победы над «Байером»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после победы в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (2:1) высказался о графике «железнодорожников» в Российской Премьер-Лиге.
«Давайте уделим внимание календарю. Вот как можно после такого матча в 11:30 утра играть на синтетике в Оренбурге? В футбол играют в 11:30? В это время только завтракают. А нам ещё долететь надо. Почему не затрагиваете эту тему? Кто поставил матч на такое время?
Помню ли, когда «Локомотив» в последний раз побеждал в Лиге чемпионов в гостях? «Галатасарай», когда Евсеев забил? Что вспоминать старое – нужно жить новым. Сегодняшняя победа будет посерьёзнее. Но заглядывать далеко вперёд нам не нужно – необходимо подготовиться к 11:30 утра в Оренбурге. Это самое важное сейчас», — приводит слова Сёмина пресс-служба «Локомотива».
- 19 сентября 2019
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