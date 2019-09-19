Коноплянка: лучше сейчас получим пощёчину, чем в последнем туре «Шахтёр» вылетит

Полузащитник «Шахтёра» Евгений Коноплянка поделился эмоциями после домашнего матча с «Манчестер Сити» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, в котором «горняки» проиграли со счётом 0:3.



«Счёт по игре, комментировать нечего. Вы сами всё видели. Не важно, с первых минут я вышел или в перерыве. Не могу оправдываться, что было бы легче играть, выйдя в стартовом составе. Результат не тот, который мы хотели. Но это футбол. «Манчестер Сити» — одна из топ-команд. Надо делать выводы и стремиться к такому уровню.



Лучше сейчас получим такую пощечину, чем в последнем матче группового этапа вылетим. Очень даже кстати, что такая команда преподнесла на такой урок», — сказал Коноплянка в эфире телеканала «Футбол 2».

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