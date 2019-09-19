Роналду объяснил свой жест фанатам «Атлетико»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал жест, показанный им болельщикам «Атлетико» во время матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который состоялся накануне, 18 сентября, в Мадриде и завершился со счётом 2:2.
В одном из эпизодов матча с «матрасниками» 34-летний португалец повернулся к трибунам стадиона «Ванда Метрополитано» и был встречен свистом. В ответ форвард показал местным фанатам жест, несколько раз сложив и разомкнув пальцы руки.
«Что значил жест? Учитесь, вам нужно учиться», — приводит слова Роналду Mirror.
Ранее фанаты «Атлетико» уже освистывали Роналду в связи с его прошлым – девять лет игрок защищал цвета принципиального соперника «матрасников» «Реала». В сезоне-2018/19 «Ювентус» также встречался с мадридской командой в Лиге чемпионов, а Криштиану вновь освистывали весь матч. Тогда форвард показал трибунам пять пальцев, означавших его пять побед в главном еврокубковом турнире.
- 19 сентября 2019
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