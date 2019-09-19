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Видео: хавбек «Валенсии» на разминке поразил всех своей точностью

Видео: хавбек «Валенсии» на разминке поразил всех своей точностью
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Валенсии» Ли Кан Ин на разминке перед началом матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Челси» поразил всех своей точностью. Корейский футболист издалека бил на точность и шесть раз подряд смог попасть в перекладину.

Видео доступно на «Чемпионате».

Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Автором единственного гола встречи стал нападающий «Валенсии» Родриго, отправивший мяч в ворота «Челси» на 74-й минуте. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе команды и был заменён в компенсированное время встречи.

С расписание группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».

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