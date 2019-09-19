Кокорин после выхода на свободу поужинал с друзьями на 73 тыс. рублей

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин после выхода на свободу из колонии 17 сентября провёл время с друзьями.



Как сообщает телеграм-канал Mash, 28-летний футболист в день освобождения отправился в московский ресторан вместе со своей женой Дарьей и друзьями – семьёй клипмейкера Павла Худякова, женой Корнелией и его детьми. Компания расположилась в VIP-зале и заказала еды и напитков на сумму более 73 тыс. рублей. При этом ресторан сделал им скидку 20%.



Осенью прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.

Кокорин принял участие в съёмках для «Зенита»