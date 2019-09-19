В Уфе планируют до 2025 года построить крытый футбольный стадион

На инаугурации новый глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 19 сентября, сообщил, что по программе развития до 2025 года планируется построить новый крытый футбольный стадион. В настоящее время уфимский клуб выступает на арене «Нефтяник», которая вмещает порядка 15 тыс. болельщиков.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о поддержке клуба со стороны региональных властей и о планах возведения нового стадиона.

«Уфа» после девяти туров занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 11 очками в активе. В 10-м туре команда Вадима Евсеева на своём поле завтра, 20 сентября, сыграет со «Спартаком».

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».