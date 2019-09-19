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«Уфа» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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В Уфе планируют до 2025 года построить крытый футбольный стадион

В Уфе планируют до 2025 года построить крытый футбольный стадион
Футбол / РПЛ 0

На инаугурации новый глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 19 сентября, сообщил, что по программе развития до 2025 года планируется построить новый крытый футбольный стадион. В настоящее время уфимский клуб выступает на арене «Нефтяник», которая вмещает порядка 15 тыс. болельщиков.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о поддержке клуба со стороны региональных властей и о планах возведения нового стадиона.

«Уфа» после девяти туров занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 11 очками в активе. В 10-м туре команда Вадима Евсеева на своём поле завтра, 20 сентября, сыграет со «Спартаком».

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

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