Главный редактор France Football прокомментировал появление трофея имени Яшина
Главный редактор France Football Паскаль Ферре прокомментировал появление нового трофея имени Яшина, который ежегодно будет вручаться лучшему голкиперу мира.
«Это совсем не утешительный приз, поскольку он вознаградит лучшего вратаря в мире, избранного тем же жюри из числа международных специалистов, что и «Золотой мяч», — цитирует Ферре L'Équipe.
Эта награда именована в честь легендарного в прошлом голкипера «Динамо» Льва Яшина, который по-прежнему является единственным вратарём в истории, получившим «Золотой мяч». Это случилось в 1963 году.
Впервые приз будет вручаться в нынешнем году, а список претендентов будет объявлен 21 октября во Франции. В этом списке будет 10 лучших вратарей мира по версии France Football.
Лучшему вратарю мира будет вручаться трофей имени Яшина
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