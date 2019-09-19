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Главный редактор France Football прокомментировал появление трофея имени Яшина

Главный редактор France Football прокомментировал появление трофея имени Яшина
Футбол 0

Главный редактор France Football Паскаль Ферре прокомментировал появление нового трофея имени Яшина, который ежегодно будет вручаться лучшему голкиперу мира.

«Это совсем не утешительный приз, поскольку он вознаградит лучшего вратаря в мире, избранного тем же жюри из числа международных специалистов, что и «Золотой мяч», — цитирует Ферре L'Équipe.

Эта награда именована в честь легендарного в прошлом голкипера «Динамо» Льва Яшина, который по-прежнему является единственным вратарём в истории, получившим «Золотой мяч». Это случилось в 1963 году.

Впервые приз будет вручаться в нынешнем году, а список претендентов будет объявлен 21 октября во Франции. В этом списке будет 10 лучших вратарей мира по версии France Football.

Лучшему вратарю мира будет вручаться трофей имени Яшина
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