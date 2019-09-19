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Вдова Яшина — о новой премии France Football: это гордость нашей семьи!

Вдова Яшина — о новой премии France Football: это гордость нашей семьи!
Футбол 0

Валентина Яшина, вдова легендарного в прошлом голкипера «Динамо» Льва Яшина, прокомментировала тот факт, что издание France Football отныне каждый год лучшему вратарю мира будет вручать трофей имени Яшина.

«Мне очень приятно, что учреждена такая награда. Это гордость нашей семьи!» — сказала Яшина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Впервые приз будет вручаться в нынешнем году, а список претендентов будет объявлен 21 октября во Франции. В этом списке будет 10 лучших вратарей мира по версии France Football.

Яшин по-прежнему является единственным вратарём в истории, получившим «Золотой мяч». Это случилось в 1963 году. Яшин является олимпийским чемпионом 1956 года и чемпионом Европы 1960 года, пятикратным чемпионом СССР, заслуженным мастером спорта СССР.

Лучшему вратарю мира будет вручаться трофей имени Яшина
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