Кокорин прибыл в Санкт-Петербург и прошёл медосмотр для «Зенита»

Сегодня, 19 сентября, нападающий Александр Кокорин прибыл в Санкт-Петербург и прошёл медицинский осмотр для «Зенита». Футболист прошёл проверку у травматолога, невролога, кардиолога, офтальмолога, хирурга, оториноларинголога и других специалистов, процедуры ЭКГ и УЗИ, тест на велотренажёре и беговой дорожке.



В ближайшее время игрок прибудет в расположение команды, сообщает официальный сайт петербургской команды.

Осенью прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.



«Зенит» уже подал заявление о дозаявке Кокорина для участия в матчах чемпионата России.