Федун: Венгер? Это всё фантазии, ещё про Моуринью напишите

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, как прошло заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза, а также прокомментировал слухи, тиражируемые некоторыми СМИ, о возможном приглашении в клуб бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.
«Заседание исполкома, как всегда, прошло активно.
Венгер? Вы ещё про Моуринью напишите. Это всё ваши фантазии. Будем ли как-то бороться со вбросами в СМИ? А зачем? Если вам, журналистам, нужна работа, то пишите, что хотите», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
«Спартак» после девяти туров занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 14 очками в активе. С полной таблицей национального первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».
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