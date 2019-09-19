Дюков — о календаре: может, Сёмин пытается таким образом как-то надавить

Президент РФС Александр Дюков высказал мнение по поводу недовольства календарём главным тренером «Локомотива» Юрием Сёминым.



«Наступает осень, и начинаются вопросы к календарю. У нас страна с разными часовыми поясами, поэтому нет ничего удивительного в том, что матч начинается в 11:30 по Москве. У клубов есть право принять решение играть только в Москве, только на искусственных полях и в любое время. Утверждение матча с «Оренбургом» было давно, «Локомотив» всё принял. Понимаю, почему сейчас поднимается этот вопрос. Юрий Палыч — умный человек, сильный менеджер. Может, он пытается таким образом как-то поддавить лигу или переложить на кого-то ответственность.

Есть «Локомотив», который хотел играть 22-го, есть «Зенит», который хотел провести матч 24-го. При отсутствии регламента, который регулировал бы этот вопрос и определял бы клуб, который в данном случае имел бы приоритет в определении даты матча, единственное, что мы могли сделать, — дать им договориться. Они это сделать не могли. Регламента нет, привилегий ни у одного клуба тоже, поэтому всё осталось так, как было. Дано поручение РФС разработать регламент, чтобы подобных вопросов в дальнейшем не возникало», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.