Дюков рассказал о возможном увеличении дохода от реализации ТВ-прав

Президент РФС Александр Дюков поддержал проект Леонида Слуцкого о развитии футбольной инфраструктуры в Волгограде, а также рассказал о желании увеличить доходы от реализации телевизионных прав.



«Мы поддерживаем инициативу по развитию футбольной инфраструктуры. Не может не радовать проект Леонида Слуцкого и братьев Березуцкого. Мы рассчитываем, что администрация Волгоградской области поможет. Если будет соответствующий запрос в РФС, мы обязательно примем участие в реализации этого проекта.

Мы обсуждаем с УЕФА изменения в подходе, который был до этого, который позволил бы РФС фиксировать свой доход. Речь идёт о новом контракте и об увеличении дохода на 18% от реализации ТВ-прав на просмотры матчей РПЛ», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.