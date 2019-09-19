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Дюков рассказал о возможном увеличении дохода от реализации ТВ-прав

Дюков рассказал о возможном увеличении дохода от реализации ТВ-прав
Футбол / РПЛ 0

Президент РФС Александр Дюков поддержал проект Леонида Слуцкого о развитии футбольной инфраструктуры в Волгограде, а также рассказал о желании увеличить доходы от реализации телевизионных прав.

«Мы поддерживаем инициативу по развитию футбольной инфраструктуры. Не может не радовать проект Леонида Слуцкого и братьев Березуцкого. Мы рассчитываем, что администрация Волгоградской области поможет. Если будет соответствующий запрос в РФС, мы обязательно примем участие в реализации этого проекта.

Мы обсуждаем с УЕФА изменения в подходе, который был до этого, который позволил бы РФС фиксировать свой доход. Речь идёт о новом контракте и об увеличении дохода на 18% от реализации ТВ-прав на просмотры матчей РПЛ», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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