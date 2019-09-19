Прядкин: доложил о том, что сделано с 2015 года. РПЛ двигается вперёд

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал об итогах заседания исполкома Российского футбольного союза.



«Обсуждали судейство. Утвердили списки ФНЛ, ПФЛ, предложили расширить список в РПЛ, добавить молодёжь. Было поручение исполкома рассмотреть поручение на бюро. Егорова не обсуждали, говорили по качеству судейства, были замечания, каждый ещё раз высказал своё мнение.



Были отчёты лиг. ПФЛ отчитается чуть позже, решили перенести. Есть поручение от президента РФС, на что обратить внимание. Я докладывал о том, что сделано с 2015 года. Всё одобрено, отмечено, что РПЛ двигается вперёд. Мы хотим, чтобы в дальнейшем не было таких ситуаций, как у «Тамбова», который играет не в своём регионе. Футбол должен быть для своего региона и для своих болельщиков. Ещё раз упомянул инфраструктуру и то, что у нас 90% арен самых хороших и новых. Там всего две арены с искусственными газонами и из числа старых. Было пожелание продолжить работу в этом направлении.



Опять поднимался вопрос об увеличении количества матчей в РПЛ, я в рабочем порядке доложил. В конце месяца мы предложим варианты, при которых будет увеличение матчей либо изменение структуры соревнований. Сейчас не буду загадывать, рабочая группа продолжает работу. Пока без изменений вопрос об увеличении количества команд. Есть варианты изменения, но не в этом сезоне и не в следующем», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

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