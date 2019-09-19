«Динамо»: приятно, что приз лучшего вратаря года будет носить имя великого Яшина

Пресс-служба «Динамо» прокомментировала новость о том, что французское издание France Football учредило награду лучшему вратарю мира имени Льва Яшина. Впервые приз будет вручаться в нынешнем году, а список претендентов будет объявлен 21 октября во Франции. В этом списке будет 10 лучших вратарей мира по версии France Football.



«Безусловно, очень здорово, что такое популярное и авторитетное спортивное издание, как France Football, учредило награду в честь Льва Яшина. Мы все хорошо помним, кем являлся Лев Яшин, и осознаем, какую роль он играет не только для отечественного, но и для мирового футбола. Мы гордимся нашим легендарным вратарём, который всю карьеру играл в московском «Динамо». Также не стоит забывать, что величайшее событие для отечественного футбола — выигрыш ЧЕ-1960 — случилось именно на французской земле и именно со Львом Ивановичем в воротах. Конечно, московскому «Динамо», клубу, который играет на стадионе, носящем имя Льва Яшина, очень приятно, что такая престижная награда, как приз лучшему голкиперу года, будет носить имя великого динамовца», — цитирует Sport24 пресс-службу «Динамо».

Лучшему вратарю мира будет вручаться трофей имени Яшина