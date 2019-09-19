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Сёмин получил от L'Equipe 7 баллов за 1-й тур Лиги чемпионов, Зидан — 4

Сёмин получил от L'Equipe 7 баллов за 1-й тур Лиги
Сёмин получил от L'Equipe 7 баллов за 1-й тур Лиги чемпионов, Зидан — 4
Футбол / Лига чемпионов 0

Французское издание L’Equipe традиционно оценило работу футболистов и тренеров по итогам тура в Лиге чемпионов.

В центральных матчах второго игрового дня 1-го тура группового этапа турнира «Пари Сен-Жермен» разгромил мадридский «Реал» (3:0), а «Атлетико» ушёл от поражения во встрече с «Ювентусом» (2:2). Наставник парижан Томас Тухель получил оценку 8, рулевой «сливочных» Зинедин Зидан – 4. Работа главных тренеров «матрасников» и «старой синьоры» Диего Симеоне и Маурицио Сарри была оценена на 6 баллов.

В другом матче московский «Локомотив» на выезде встретился с «Байером» и сумел добиться победы со счётом 2:1. Главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин получил оценку 7, его оппонент Петер Бош – 4.

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