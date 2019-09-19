Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Задержан бывший вице-президент «Анжи», у него нашли оружие

Задержан бывший вице-президент «Анжи», у него нашли оружие
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Полицейские задержали бывшего вице-президента махачкалинского «Анжи» Махи Идрисова, сообщает телеграм-канал Baza.

По словам источника, в ходе обысков в доме функционера в пригороде Махачкалы правоохранители нашли денежные средства и большое количество оружия. По неофициальной информации, фирма, связанная с Идрисовым, разводила нефть высокого качества перед перепродажей.

Идрисов был назначен вице-президентом «Анжи» в марте 2017 года. На тот момент он являлся председателем дагестанской молодёжной общественной организации «АХВАХ».

В настоящее время «Анжи» выступает в ПФЛ, где после девяти туров занимает 14-е место в турнирной таблице зоны Юг с 8 очками в активе. С полной таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».

Абаев рассказал, как база «Анжи» была обстреляна неизвестными
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент