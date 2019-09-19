Задержан бывший вице-президент «Анжи», у него нашли оружие

Полицейские задержали бывшего вице-президента махачкалинского «Анжи» Махи Идрисова, сообщает телеграм-канал Baza.



По словам источника, в ходе обысков в доме функционера в пригороде Махачкалы правоохранители нашли денежные средства и большое количество оружия. По неофициальной информации, фирма, связанная с Идрисовым, разводила нефть высокого качества перед перепродажей.



Идрисов был назначен вице-президентом «Анжи» в марте 2017 года. На тот момент он являлся председателем дагестанской молодёжной общественной организации «АХВАХ».



В настоящее время «Анжи» выступает в ПФЛ, где после девяти туров занимает 14-е место в турнирной таблице зоны Юг с 8 очками в активе. С полной таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».

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