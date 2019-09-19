«Базель» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция начнётся 19 сентября в 19:55

Сегодня, 19 сентября, состоится матч «Базель» – «Краснодар». Встреча 1-го тура группового этапа Лиги Европы пройдёт на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле, стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Финляндии во главе с Маттиасом Гестраниусом. В роли его ассистентов выступят Ян-Петер Аравирта и Микко Алакаре. Резервный рефери – Вилле Невалайнен.



Соперниками швейцарской и российской команд по группе C являются «Хетафе» и «Трабзонспор», которые также проведут свой матч сегодня, начало – в 19:55 мск.



С полным расписанием группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги Европы можно ознакомиться на «Чемпионате». Состав групп можно посмотреть, перейдя по ссылке.

«Базель» — «Краснодар». Прогноз: атака «быков» снова впечатлит «Краснодар» в разы талантливее и мастеровитее «Базеля». Осталось подтвердить это на поле.