«Базель» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция начнётся 19 сентября в 19:55
Сегодня, 19 сентября, состоится матч «Базель» – «Краснодар». Встреча 1-го тура группового этапа Лиги Европы пройдёт на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле, стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Финляндии во главе с Маттиасом Гестраниусом. В роли его ассистентов выступят Ян-Петер Аравирта и Микко Алакаре. Резервный рефери – Вилле Невалайнен.
Соперниками швейцарской и российской команд по группе C являются «Хетафе» и «Трабзонспор», которые также проведут свой матч сегодня, начало – в 19:55 мск.
С полным расписанием группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги Европы можно ознакомиться на «Чемпионате». Состав групп можно посмотреть, перейдя по ссылке.
«Базель» — «Краснодар». Прогноз: атака «быков» снова впечатлит
«Краснодар» в разы талантливее и мастеровитее «Базеля». Осталось подтвердить это на поле.
- 19 сентября 2019
-
17:55
-
17:46
-
17:30
-
17:22
-
17:12
-
17:00
-
16:55
-
16:46
-
16:45
-
16:26
-
16:09
-
16:08
-
15:51
-
15:35
-
15:27
-
15:13
-
15:10
-
14:57
-
14:41
-
14:40
-
14:37
-
14:28
-
14:24
-
14:14
-
14:01
-
13:49
-
13:42
-
13:40
-
13:25
-
13:07
-
12:54
-
12:52
-
12:40
-
12:25
-
12:12
Партнерский контент