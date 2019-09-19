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Лукаку и Брозович устроили стычку в перерыве матча «Интер» — «Славия»

Лукаку и Брозович устроили стычку в перерыве матча «Интер» — «Славия»
Футбол / Лига чемпионов 0

В раздевалке «Интера» в перерыве матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с пражской «Славией» (1:1) произошла стычка, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, нападающий нерадзурри Ромелу Лукаку после окончания первого тайма выразил недовольство действиями партнёров и в эмоциональной форме призвал их следовать установкам главного тренера Антонио Конте и больше играть в атаку. Полузащитник Марсело Брозович принял слова бельгийца на свой счёт и грубо ответил ему, после чего между игроками началась перепалка, которая переросла в стычку. Участников конфликта развели и успокоили партнёры.

Напомним, у Брозовича также возникали проблемы в отношениях с предыдущим 9-м номером «Интера» Мауро Икарди, который минувшим летом перешёл в «Пари Сен-Жермен».

Конте назвал себя «главным раздолбаем» после ничьей со «Славией» в 1-м туре ЛЧ
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