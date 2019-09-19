Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лига Европы. «Базель» — «Краснодар»: прямой эфир матча, смотреть онлайн

Лига Европы. «Базель» — «Краснодар»: прямой эфир матча, смотреть онлайн
Футбол / Лига Европы 0

Сегодня, 19 сентября, состоится матч «Базель» — «Краснодар». Встреча 1-го тура группового этапа Лиги Европы пройдёт на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле. Прямая видеотрансляция матча на «Матч ТВ» начнётся в 19:55 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров из Финляндии во главе с Маттиасом Гестраниусом. В роли его ассистентов выступят Ян-Петер Аравирта и Микко Алакаре. Резервный рефери — Вилле Невалайнен.

Соперниками швейцарской и российской команд в группе C являются испанский «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор», которые тоже проведут свой матч сегодня, начало – в 19:55 мск.

С полным расписанием группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги Европы можно ознакомиться на «Чемпионате». Турнирная таблица доступна здесь.

Селюк: ажиотаж с выходом Кокорина и Мамаева такой, будто Гагарин приземлился
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент