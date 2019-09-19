Лига Европы. «Базель» — «Краснодар»: прямой эфир матча, смотреть онлайн

Сегодня, 19 сентября, состоится матч «Базель» — «Краснодар». Встреча 1-го тура группового этапа Лиги Европы пройдёт на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле. Прямая видеотрансляция матча на «Матч ТВ» начнётся в 19:55 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров из Финляндии во главе с Маттиасом Гестраниусом. В роли его ассистентов выступят Ян-Петер Аравирта и Микко Алакаре. Резервный рефери — Вилле Невалайнен.

Соперниками швейцарской и российской команд в группе C являются испанский «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор», которые тоже проведут свой матч сегодня, начало – в 19:55 мск.

С полным расписанием группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги Европы можно ознакомиться на «Чемпионате». Турнирная таблица доступна здесь.