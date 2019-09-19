«Спартак» вылетел на матч с «Уфой»
Московский «Спартак» вылетел на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».
«Красно-белые отправились в Уфу!» — сообщается в «твиттере» московского клуба.
Матч «Уфа» — «Спартак» состоится завтра, 20 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Нефтяник» и начнётся в 17:30 мск. Обслужит матч арбитр Алексей Сухой (Люберцы). В качестве его ассистентов выступят Алексей Воронцов (Ярославль) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Алексей Амелин (Тула).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Спартак». Также будет доступна платная видеотрансляция встречи.
«Спартак», набрав 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Уфа» (11) — на девятом месте.
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