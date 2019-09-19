Кака: Неймар может быть лидером «ПСЖ». Он проведёт отличный год

Бывший полузащитник национальной команды Бразилии Кака поделился мнением о ситуации с нападающим «Пари Сен-Жермен» Неймаром, который минувшим летом пытался вернуться в каталонскую «Барселону».

«Думаю, для Неймара хорошо, что он остался в «ПСЖ». Это хорошо как для него, так и для клуба. «ПСЖ» всегда старается построить отличную команду, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Неймар может быть лидером. Думаю, он проведёт отличный год», — сказал Кака в интервью Sky Sports.

Напомним, Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Контракт 27-летнего бразильца с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 1 матче французской Лиги 1. В его активе 1 забитый мяч.