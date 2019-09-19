«МЮ» — «Астана»: онлайн-трансляция матча начнётся 19 сентября в 22:00

Сегодня, 19 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы между английским «Манчестер Юнайтед» и казахстанской «Астаной». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Франсуа Летексье. В роли его ассистентов выступят Сириль Мунийе и Мехди Рахмуни. Резервный рефери – Жером Бризар.



Соперниками английского и казахстанского клубов в группе L являются голландский «АЗ Алкмар» и сербский «Партизан», которые также проведут свой матч сегодня, начало – в 22:00 мск.



С полным расписанием матчей группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги Европы можно ознакомиться на «Чемпионате». Составы групп доступны по ссылке.

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