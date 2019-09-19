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В «Анжи» опровергли связь с задержанным Идрисовым, у которого нашли оружие

В «Анжи» опровергли связь с задержанным Идрисовым, у которого нашли оружие
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Пресс-служба махачкалинского «Анжи» прокомментировала информацию о задержании бывшего вице-президента клуба Махи Идрисова.

«Официально уведомляем, что некий Махи не имел и не имеет никакого отношения к структурам футбольного клуба «Анжи» и к футболу Дагестана», — сказали корреспонденту «Чемпионата» в пресс-службе «Анжи».

Ранее сообщалось, что в ходе обысков в доме Идрисова в пригороде Махачкалы правоохранители нашли денежные средства и большое количество оружия. По неофициальной информации, фирма, связанная с Махи, разводила нефть высокого качества перед перепродажей.

В настоящее время «Анжи» выступает в ПФЛ, где после девяти туров занимает 14-е место в турнирной таблице зоны Юг с 8 очками в активе.

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