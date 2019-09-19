В «Анжи» опровергли связь с задержанным Идрисовым, у которого нашли оружие
Пресс-служба махачкалинского «Анжи» прокомментировала информацию о задержании бывшего вице-президента клуба Махи Идрисова.
«Официально уведомляем, что некий Махи не имел и не имеет никакого отношения к структурам футбольного клуба «Анжи» и к футболу Дагестана», — сказали корреспонденту «Чемпионата» в пресс-службе «Анжи».
Ранее сообщалось, что в ходе обысков в доме Идрисова в пригороде Махачкалы правоохранители нашли денежные средства и большое количество оружия. По неофициальной информации, фирма, связанная с Махи, разводила нефть высокого качества перед перепродажей.
В настоящее время «Анжи» выступает в ПФЛ, где после девяти туров занимает 14-е место в турнирной таблице зоны Юг с 8 очками в активе.
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