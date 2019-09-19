«Базель» — «Краснодар»: составы команд на матч 1-го тура группового этапа ЛЕ

Тренерские штабы «Базеля» и «Краснодара» определились с составами на матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы.
«Базель»: Омлин, Петретта, Альдерете, Джюмерт, Видмер, Джака, Фрай, Дзуффи, Буа, Штокер, Кабрал.
Запасные: Николич, Кузманович, Кампо, Окафор, Риверос, Рамирес, Бергстрем.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Вильена, Камболов, Ольссон, Сулейманов, Вандерсон, Игнатьев.
Запасные: Адамов, Фьоулусон, Ари, Намли, Берг, Уткин, Стоцкий.
Встреча состоится сегодня, 19 сентября, в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк», начало — в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Базель» — «Краснодар».
Во 2-м туре группового этапа Лиги Европы «Краснодар» на своём поле примет «Хетафе», а «Базель» в гостях встретится с «Трабзонспором». Обе встречи состоятся 3 октября.
- 19 сентября 2019
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