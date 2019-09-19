«Барселона» следит за 19-летним норвежцем, сделавшим хет-трик в 1-м туре ЛЧ

«Барселона» проявляет интерес к норвежскому нападающему «Ред Булл Зальцбург» Эрлингу Холанну, утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, представители каталонского клуба следили за игрой Холанна летом на молодёжном чемпионате мира U20, который состоялся в Польше. Форвард с девятью забитыми мячами стал лучшим бомбардиром турнира. Все девять голов Холанн забил в одном матче — с командой Гондураса (12:0).

17 сентября Холанн отметился хет-триком в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Генком» (6:2). 19-летний норвежец стал первым в истории, кто забил три мяча в дебютном матче турнира.

Холанн перешёл в «Ред Булл Зальцбург» в январе 2019 года из «Мольде». Сумма трансфера составила € 5 млн. Контракт игрока с австрийским клубом действует до лета 2023 года.