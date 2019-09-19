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Федун предложил проверить арбитров на детекторе лжи

Федун предложил проверить арбитров на детекторе лжи
Футбол / РПЛ 0

Член исполкома Российского футбольного союза и владелец «Спартака» Леонид Федун на заседании исполкома РФС выступил с предложением перед началом сезона проверить всех арбитров на детекторе лжи, сообщает Metaratings.

По данным источника, предложение Федуна поддержал президент ЦСКА Евгений Гинер. По его словам «так, как судят в этом сезоне, не судили никогда». Также Гинер заявил главе департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС Александру Егорову, что он сам готов пройти проверку на полиграфе и ответить на все вопросы по своей футбольной деятельности за 18 лет работы.

Также на исполкоме обсуждался вариант с назначением независимого руководителя ДСИ, не имеющего опыта работы в судействе и освобожденного от всех клановых обязательств.

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