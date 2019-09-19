Смолов ответил тем, кто называет его «деревом»

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал пост InStat Football со своей статистикой в выездном матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» из Леверкузена (2:1).

29-летний россиянин совершил 16 обводок и стал лидером 1-го тура по этому показателю.

«Кричат: «дерево» — проверяй», — написал Смолов.

Пост Фёдора Смолова Фото: «Инстаграм»

«Локомотив», набрав 3 очка, возглавляет турнирную таблицу группы D Лиги чемпионов. Второе место занимает туринский «Ювентус» (1), третье — мадридский «Атлетико» (1), четвёртое — «Байер» (0).

Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «железнодорожники» сыграют с «Атлетико». Матч состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена» 1 октября, начало — в 22:00 мск.