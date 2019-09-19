Смолов ответил тем, кто называет его «деревом»
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал пост InStat Football со своей статистикой в выездном матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» из Леверкузена (2:1).
29-летний россиянин совершил 16 обводок и стал лидером 1-го тура по этому показателю.
«Кричат: «дерево» — проверяй», — написал Смолов.
Пост Фёдора Смолова
Фото: «Инстаграм»
«Локомотив», набрав 3 очка, возглавляет турнирную таблицу группы D Лиги чемпионов. Второе место занимает туринский «Ювентус» (1), третье — мадридский «Атлетико» (1), четвёртое — «Байер» (0).
Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «железнодорожники» сыграют с «Атлетико». Матч состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена» 1 октября, начало — в 22:00 мск.
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