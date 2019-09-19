Егоров выразил готовность пройти проверку на детекторе лжи

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что он готов пройти проверку на детекторе лжи.



«Как я отреагировали на предложение пройти проверку на детекторе лжи? Президент скажет — пройду. Было ли неожиданным такое предложение? Дальше — в пресс-службу РФС», — приводит слова Егорова «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что член исполкома Российского футбольного союза и владелец «Спартака» Леонид Федун на заседании исполкома РФС выступил с предложением перед началом сезона проверить всех арбитров на детекторе лжи.

Предложение Федуна поддержал президент ЦСКА Евгений Гинер, который заявил о готовности лично пройти проверку на полиграфе и ответить на все вопросы по своей футбольной деятельности за 18 лет работы.