«Реалу» придётся заплатить € 80 млн в случае увольнения Зидана

Мадридскому «Реалу» в случае увольнения главного тренера Зинедина Зидана придётся заплатить € 80 млн, сообщает Sport.es.

По данным источника, в эту сумму входит зарплата французского специалиста в размере € 39 млн, которую он должен получить по контракту, действующему до лета 2022 года. Оставшуюся сумму составят налоги. Если Зидан будет уволен, то главным претендентом на пост наставника «Королевского клуба» станет португалец Жозе Моуринью, который ранее уже возглавлял «Реал».

«Реал», набрав восемь очков, занимает третье место в турнирной таблице испанского национального чемпионата после четырёх туров. В стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов мадридский клуб на выезде проиграл «ПСЖ» со счётом 0:3.