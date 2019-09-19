Буа вывел вперёд «Базель» в матче с «Краснодаром», забив на 9-й минуте
Полузащитник швейцарского «Базеля» Кевин Буа открыл счёт в домашнем матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы с «Краснодаром». 26-летний футболист отличился на 9-й минуте.
Матч «Базель» — «Краснодар» сейчас проходит в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк». К 17-й минуте счёт 1:0 в пользу швейцарской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Во 2-м туре группового этапа Лиги Европы «Краснодар» на домашней арене примет «Хетафе», а «Базель» в гостях встретится с «Трабзонспором». Обе встречи состоятся 3 октября, начало — в 22:00 мск.
Полное расписание матчей группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги Европы доступно на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице можно здесь.
Деменко: «Краснодар» сыграет с «Базелем» в свой футбол и обязан побеждать
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