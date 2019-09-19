Грушевский: лёгкой прогулки для ЦСКА в матче с «Лудогорцем» точно не будет

Артист Михаил Грушевский, болеющий за ЦСКА, поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы между «армейцами» и болгарским «Лудогорцем». Встреча состоится сегодня, 19 сентября, в Болгарии и начнётся в 22:00 мск.
«Армейцы» будут играть в атаку, чтобы разгрузить оборону, но это чревато ответными неприятностями. Может быть открытый футбол, потому что «Лудогорец» тоже любит играть в атаку. Лёгкой прогулки для нашей команды точно не будет.
На ЦСКА сильно скажется проблема с составом. Если бы ЦСКА был в идеальном варианте состава, мы бы говорили, что они фавориты. Думаю, Карпов вполне может дебютировать в основном составе, играя в тройке с Магнуссоном и Дивеевым.
Что касается Чалова, то Фёдор будет выглядеть лучше, чем в Саранске. ЦСКА сегодня не проиграет, но больше ответственности они возлагают на воскресный матч с «Краснодаром»», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Андреевым.
- 19 сентября 2019
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