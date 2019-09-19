Миятович: не верю, что Зидан сможет улучшить игру «Реала»

Бывший нападающий «Реала» Предраг Миятович выразил сомнения в том, что главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан сумеет наладить игру команды.

«Я не ожидал увидеть такую ​​игру «Реала», особенно в матче с «ПСЖ», у которого не было многих звёздных игроков. До начала игры я был уверен в «Реале» и надеялся, что клуб произведёт отличное впечатление в турнире, в котором он вошёл в историю в последние несколько лет. Но этого не случилось. «ПСЖ» был лучшей командой во всех отношениях. «Реал» практически отсутствовал на поле. Это очень беспокоит. Нынешний сезон уже похож на предыдущей.



С первой минуты «Реал» не был вовлечён в игру. Было видно, что у них много трудностей. Когда команда позволяет вам играть так, как «Реал» с «ПСЖ», это даёт возможность каждому игроку команды соперников выглядеть великолепно. «Реалу» нужно улучшать игру, но этим нужно заниматься сейчас, пока ещё есть время. Я обеспокоен, потому что команде ехать в Севилью в воскресенье. Я не верю, что Зидан сможет улучшить игру «Реала», — приводит слова Миятовича AS.