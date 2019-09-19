Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Буа увеличил преимущество «Базеля» в матче с «Краснодаром»

Буа увеличил преимущество «Базеля» в матче с «Краснодаром»
Футбол / Лига Европы 0

Полузащитник швейцарского «Базеля» Кевин Буа увеличил разрыв в счёте в домашнем матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы с «Краснодаром». 26-летний футболист отличился на 40-й минуте.

Матч «Базель» — «Краснодар» сейчас проходит в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк». После первого тайма счёт 2:0 в пользу швейцарской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Во 2-м туре группового этапа Лиги Европы «Краснодар» на домашней арене примет «Хетафе», а «Базель» в гостях встретится с «Трабзонспором». Обе встречи состоятся 3 октября, начало — в 22:00 мск.

Полное расписание матчей группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги Европы доступно на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице можно здесь.

Буа вывел вперёд «Базель» в матче с «Краснодаром», забив на 9-й минуте
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент