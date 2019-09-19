«Лудогорец» — ЦСКА: составы команд на матч 1-го тура группового этапа ЛЕ

Тренерские штабы разградского «Лудогорца» и московского ЦСКА определились с составами на матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы.
«Лудогорец»: Ренан, Недялков, Григоре, Сисиньо, Форстер, Баджи, Абель, Вандерсон, Марселиньо, Лукоки, Кешерю.
Запасные: Илиев, Моци, Горальски, Дяков, Битон, Шверчок, Жоржинью.
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Фернандес, Кучаев, Обляков, Бистрович, Бийол, Влашич, Нисимура.
Запасные: Помазун, Елеев, Тикнизян, Сантос, Ахметов, Марадишвили, Чалов.
Встреча состоится сегодня, 19 сентября, в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена», начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лудогорец» — ЦСКА.
Во 2-м туре ЦСКА примет «Эспаньол», а «Лудогорец» на выезде сыграет с «Ференцварошем».
- 19 сентября 2019
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