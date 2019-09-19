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«Челси» объявил о продлении контракта с Хадсоном-Одои

«Челси» объявил о продлении контракта с Хадсоном-Одои
Футбол / Англия 0

Лондонский «Челси» на официальном сайте объявил о подписании нового соглашения с нападающим Каллумом Хадсоном-Одои.

Новый контракт футболиста с клубом будет действовать до лета 2024 года. В нынешнем сезоне форвард не провёл пока ни одного матча, так как восстанавливается после травмы ахиллова сухожилия.

«Это удивительное чувство. Было долгое ожидание, но теперь всё сделано, и я очень рад. Я игрок «Челси» с восьми лет, и это правильный клуб для меня.

Хочу собрать как можно больше трофеев, выиграть как можно больше матчей и способствовать как можно большему количеству голов. Рад, что всё решилось, и теперь с нетерпением жду возможности вернуться», — сказал футболист.

18-летний Хадсон-Одои является воспитанником «Челси». За клуб он провёл 28 матчей, забил пять мячей и отдал пять результативных передач.

18-летний Хадсон-Одои подпишет контракт с «Челси» с зарплатой € 5,8 млн в год
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