ПСВ обыграл «Спортинг» в матче Лиги Европы, «Русенборг» уступил ЛАСКу

В матче 1-го тура группы D Лиги Европы ПСВ принимал «Спортинг». Встреча прошла в Эйндховене на стадионе «Филипс» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал нападающий ПСВ Дониелл Мален на 19-й минуте. В середине первой половины преимущество нидерландской команды увеличил защитник «Спортинга» Себастьян Коатес, забив в свои ворота. На 38-й минуте разницу в счёте сократил хавбек гостей Бруну Фернандеш, реализовав пенальти. В начале второго тайма отличился защитник хозяев Тимо Баумгартль. Точку в матче поставил форвард «Спортинга» Педро Мендеш на 82-й минуте.
В другом матче 1-го тура группы D Лиги Европы ЛАСК принимал «Русенборг». Встреча прошла в Линце на стадионе «Линцер» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного гола стал полузащитник ЛАСКа Джеймс Холланд, отправивший мяч в ворота соперника в конце первого тайма.
- 19 сентября 2019
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