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ПСВ обыграл «Спортинг» в матче Лиги Европы, «Русенборг» уступил ЛАСКу

ПСВ обыграл «Спортинг» в матче Лиги Европы, «Русенборг» уступил ЛАСКу
Футбол / Лига Европы 0

В матче 1-го тура группы D Лиги Европы ПСВ принимал «Спортинг». Встреча прошла в Эйндховене на стадионе «Филипс» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий ПСВ Дониелл Мален на 19-й минуте. В середине первой половины преимущество нидерландской команды увеличил защитник «Спортинга» Себастьян Коатес, забив в свои ворота. На 38-й минуте разницу в счёте сократил хавбек гостей Бруну Фернандеш, реализовав пенальти. В начале второго тайма отличился защитник хозяев Тимо Баумгартль. Точку в матче поставил форвард «Спортинга» Педро Мендеш на 82-й минуте.

Лига Европы. Группа D. 1-й тур
19 сентября 2019, четверг. 19:55 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
3 : 2
Спортинг
Лиссабон, Португалия
1:0 Мален – 19'   2:0 Коатес – 25' (автогол)   2:1 Фернандеш – 38' (пен)   3:1 Баумгартль – 48'   3:2 Lobo Peixoto Mineiro Mendes – 82'

В другом матче 1-го тура группы D Лиги Европы ЛАСК принимал «Русенборг». Встреча прошла в Линце на стадионе «Линцер» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал полузащитник ЛАСКа Джеймс Холланд, отправивший мяч в ворота соперника в конце первого тайма.

Лига Европы. Группа D. 1-й тур
19 сентября 2019, четверг. 19:55 МСК
ЛАСК
Линц, Австрия
Окончен
1 : 0
Русенборг
Тронхейм, Норвегия
1:0 Холланд – 45+3'
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