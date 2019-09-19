«Краснодар» потерпел самое крупное поражение в еврокубках

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» проиграл швейцарскому «Базелю» со счётом 0:5.

Это поражение стало самым крупным в истории краснодарского клуба в матчах еврокубковых турниров. Прежний антирекорд «быки» установили 6 ноября 2014 года, проиграв немецкому «Вольфсбургу» (1:5).

Автором первого гола стал полузащитник «Базеля» Кевин Буа, отличившийся на 9-й минуте. В конце первого тайма Буа оформил дубль. В начале второй половины отличился хавбек хозяев Лука Зуффи. Спустя две минуты мяч в свои ворота отправил полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена. В конце матча ещё один гол забил форвард швейцарской команды Ноа Окафор.

Во 2-м туре «Краснодар» на своём поле сыграет с «Хетафе». Матч состоится 3 октября.