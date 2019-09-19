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«Локомотив» закажет исследование аудитории за 3,6 млн рублей для ФФП

«Локомотив» закажет исследование аудитории за 3,6 млн рублей для ФФП
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что московский клуб закажет у компании Nielsen исследование зрительской аудитории за 3,6 млн рублей. На основании полученных данных УЕФА может определить справедливость доходов «железнодорожников» для соответствия требованиям финансового Fair play.

«Это исследование зрительской аудитории. Такое исследование проводят все клубы раз в три года. У нас этот срок заканчивается. На основании этого анализа УЕФА признает или не признает справедливость наших доходов», — приводит слова Кикнадзе «РБК-Спорт».

Информация о закупке размещена на главном портале закупок. Закупка оформляется у единственного поставщика.

Финансовый Fair play создан УЕФА для регулирования финансовой деятельности европейских клубов.

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