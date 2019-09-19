«Базель» — «Краснодар» 5:0: видеообзор матча, все голы и лучшие моменты

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы в группе С «Базель» разгромил «Краснодар» со счётом 5:0. Встреча состоялась в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк».

На 9-й минуте счёт открыл Кевин Буа. В конце первого тайма Буа оформил дубль с передачи Валентина Штокера. В начале второй половины отличился хавбек хозяев Лука Зуффи, которому ассистировал Артур Мендонка Кабрал. Спустя две минуты мяч в свои ворота отправил полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена. В конце матча ещё один гол забил форвард швейцарской команды Ноа Окафор.

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Во 2-м туре «Краснодар» на своём поле сыграет с испанским «Хетафе». Матч состоится 3 октября. Начало встречи в 22:00 мск.