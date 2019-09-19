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В Амстердаме застрелили нидерландского футболиста

В Амстердаме застрелили нидерландского футболиста
Футбол / Прочие турниры 0

Нидерландского футболиста Келвина Мейнарда застрелили в Амстердаме. Трагический случай произошёл вчера, 18 сентября, когда 32-летний защитник находился в своём автомобиле, сообщает пресс-служба полиции Нидерландов.

По Мейнарду открыли огонь двое неизвестных на чёрном скутере. Раненому игроку пытались помочь офицеры из близлежащей пожарной станции, но спасти его не удалось. Полиция начала поиски подозреваемых.

Мейнард начал карьеру футболиста в «Волендаме» (Нидерланды) в 2006 году. Затем защитник выступал за «Ольяненси» (Португалия), «Кечкемет» (Венгрия), «Эммен» (Нидерланды), «Антверпен» (Бельгия), «Бертон Альбион» (Англия), «Спакенбург» (Нидерланды), «Куик Бойс» (Нидерланды) и «Альфенс Бойс» (Нидерланды).

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